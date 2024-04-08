Григорян налаживает мост между Арменией и Финляндией

Секретарь Совета безопасности Армен Григорян в рамках визита в Финляндию встретился с министром иностранных дел Финляндии Элиной Валтонен, сообщают армянские СМИ.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы, касающиеся отношений Армения - ЕС, в частности, коснулись двусторонней повестки Армения - Финляндия.

Элина Валтонен отметила, что Финляндия продолжает поддерживать процесс демократических реформ в Армении.

В ходе визита Армен Григорян провел круглый стол в МИД Финляндии. Он представил внешнюю политику Еревана, развитие отношений Армении с ЕС, детали встречи премьер-министра Никола Пашиняна, председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и госсекретаря США Энтони Блинкена 5 апреля в Брюсселе.