Зеленский о новом контрнаступлении и переговорах с Россией

«Да, у нас есть план контрнаступления. Мы обязательно победим. У нас нет альтернативы. Но я не могу обещать этого и назвать дату», – сказал Зеленский.

Глава украинского государства отметил, что для достижения этой цели украинским военным нужно оружие, в том числе из США.

«Да, у России больше людей, больше оружия. Но у объединенного Запада есть современные системы вооружений. Поэтому мы получим определенные технологии. И если мы продолжим наращивать производство, если получим лицензии от наших партнеров, то дело не в числе людей. Дело в качестве оружия», – заявил он.

Зеленский также прокомментировал вопрос переговоров с Россией: «Здесь мы имеем дело с Путиным. Все, что он говорил до сих пор, – после этого он поступал по-другому. Мы не можем ему доверять. Можно договориться обо всем, но вопрос в том, будет ли он это соблюдать».

Что касается призывов заморозить войну, то президент Украины заявил, что Путин использует эту паузу лишь для подготовки к новому нападению: «Конечно, некоторые будут счастливы. Мир скажет: «Да, нам удалось заморозить конфликт, ракеты не летают». Но это только до тех пор, пока Россия не увеличит производство и запасы военной техники, ракет, беспилотников и не проанализирует все ошибки, которые допустила вначале».