Иран выжидает, а Израиль готов к нападению

Согласно этому прогнозу, в Израиле считают, что Тегеран, от которого ожидают действий после гибели иранского генерала Мохаммада Резы Захеди в Дамаске, не сделает шагов до конца праздника разговения Ид аль-Фитр (Ураза-байрам). В этом году он завершится 12 апреля.

Военные чиновники Израиля полагают, что Иран может нанести удар по израильской территории после 12 апреля. Об этом сообщает The Times of Israel.

В Израиле также полагают, что возможный удар Ирана будет нацелен на военные или стратегические объекты, а не на гражданскую инфраструктуру. Израильская сторона готовится к возможной атаке как со стороны любого из иранских сателлитов в регионе, так и со стороны самого Ирана, не исключая и возможность удара сразу с нескольких направлений, отмечает The издание.

Ранее глава израильского Минобороны Йоав Галант заявлял, что военное ведомство завершило подготовку к ответу на любой возможный сценарий, который «может развиться в отношении Ирана».

Британская The Sun со ссылкой на источники в западных силовых структурах утверждает, что Израиль готов ответить ударом по ядерным объектам Ирана, если Тегеран решит отомстить за убийство генерала Захеди в Дамаске.