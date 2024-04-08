По данным издания, чиновник, знакомый с операцией, заявил, что эта атака подчеркивает усилия Киева нанести удар по силам Кремля вдали от линии фронта.

Украинская военная разведка взяла на себя ответственность за атаку на российский военно-морской ракетоносец в Балтийском море, пишет Bloomberg.

Это первая атака украинских войск в Калининграде.

Чиновник, говоривший на условиях анонимности, заявил, что нападение совершили украинские агенты. Однако ни российские военные, ни официальные лица РФ не упоминали об этом инциденте.

Издание пишет, что корабль РФ был пришвартован на военно-морской базе в Балтийске, расположенном чуть более в 20 километрах от польской границы.

7 апреля сообщалось, что на военно-морской базе Балтийск в Калининградской области РФ возник пожар на малом ракетном корабле «Серпухов». Представитель украинской разведки подтверждал СМИ, что за атакой на российский военный корабль стоит Украина. По данным разведки, корабль остается на плаву, но современное технологическое оборудование было выведено из строя и повреждено. Поэтому для того, чтобы отремонтировать судно, нужно время.