И в Швейцарии потребовали выхода из Совета Европы

Ранее Европейский суд по правам человека в Страсбурге (ЕСПЧ) вынес первое в истории решение по громкому делу о «климатическом бездействии». С коллективным иском в Страсбург обратились более 2 тыс. пожилых женщин, гражданок Швейцарии, утверждающих, что из-за своего пола и возраста (большинству из них хорошо за 70) они особенно тяжело переживают периоды экстремально жаркой погоды, которые в Европе случаются все чаще в связи с нарастающим глобальным изменением климата. Истицы пытались доказать, что ответственность за это в значительной степени несут швейцарские власти, которые не справились со взятыми на себя обязательствами по резкому снижению выбросов парниковых газов. Из-за этого летом пожилые женщины часто не могут даже выйти из дома, особенно тяжело переживая продолжительные периоды экстремальной жары, пишет BBC.

В итоге суд встал на их сторону, постановив, что Швейцария действительно «не выполнила свои обязательства в рамках [парижской] Конвенции по поводу изменения климата». Таким образом нарушены были права всех жителей страны, но особенно тяжело в результате приходится именно пожилым женщинам.

Правоконсервативная ШНП, которая имеет крупнейшую фракцию в парламенте страны, назвала решение ЕСПЧ «скандальным». Она обвинила суд в предвзятости, объявила его вердикт вмешательством во внутренние дела страны и призвала к выходу Швейцарии из Совета Европы.

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак пригрозил выходом страны из Европейской конвенции по правам человека.