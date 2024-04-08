Анкетирование проводилось 5 дней, в нем приняли участие 833 зарегистрированных избирателя, опрошенных по всей стране. Из них 41% заявил, что проголосовал бы за Байдена на предстоящих выборах, 37% выбрали бы Дональда Трампа.

В последнее время ситуация улучшается для нынешнего хозяина Белого дома. Месяц назад опрос Reuters/Ipsos показал его преимущество лишь в 1% при том, что погрешность исследования - 4%.

При этом довольно большая часть респондентов - 22% - заявила, что пока не может сделать выбор.

Кроме того, избирательная система США допускает победу не того кандидата, который набрал большинство голосов избирателей, а того, кто получил поддержку большего числа выборщиков, представляющих тот или иной штат. Потому основное внимание кандидатов и их команд будет сосредоточено на колеблющихся штатах. В частности, это Висконсин, Мичиган и Пенсильвания, а также Невада, Аризона и Джорджия. Различные варианты возможны и в Северной Каролине.