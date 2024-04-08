Байден обходит Трампа данные опроса
Президент США Джо Байден обходит в опросах общественного мнения кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа. Это показало совместное исследование Reuters и исследовательской компании Ipsos Group.
Анкетирование проводилось 5 дней, в нем приняли участие 833 зарегистрированных избирателя, опрошенных по всей стране. Из них 41% заявил, что проголосовал бы за Байдена на предстоящих выборах, 37% выбрали бы Дональда Трампа.
US President Joe Biden has marginally widened his lead over Donald Trump ahead of the November presidential election as the Republican candidate prepares for the start of the first of four upcoming criminal trials, a new Reuters/Ipsos poll found https://t.co/A9LCSyhpYW pic.twitter.com/uN4a5MwAkA— Reuters (@Reuters) April 9, 2024
В последнее время ситуация улучшается для нынешнего хозяина Белого дома. Месяц назад опрос Reuters/Ipsos показал его преимущество лишь в 1% при том, что погрешность исследования - 4%.
При этом довольно большая часть респондентов - 22% - заявила, что пока не может сделать выбор.
Кроме того, избирательная система США допускает победу не того кандидата, который набрал большинство голосов избирателей, а того, кто получил поддержку большего числа выборщиков, представляющих тот или иной штат. Потому основное внимание кандидатов и их команд будет сосредоточено на колеблющихся штатах. В частности, это Висконсин, Мичиган и Пенсильвания, а также Невада, Аризона и Джорджия. Различные варианты возможны и в Северной Каролине.