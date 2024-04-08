МАГАТЭ созывает экстренное заседание из-за атак на Запорожскую АЭС

«Радио Свобода» передает, что совещание назначено на четверг по запросам Украины и России в связи с атаками дронов на станцию.

Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) объявил о намерении собраться на этой неделе на экстренное заседание по ситуации на Запорожской АЭС.

7 апреля МАГАТЭ сообщало, что в результате атаки дронов было повреждено здание шестого энергоблока АЭС в Энергодаре, которая с марта 2022 года захвачена российскими военными. Ответственных за удары международные эксперты при этом не назвали.

Агентство ООН отмечало, что ядерная безопасность АЭС не пострадала, но в целом миссия МАГАТЭ охарактеризовала произошедшее как серьезный инцидент, представляющий опасность для защитной оболочки реактора.

«Росатом» заявлял в конце минувшей недели, что Запорожская АЭС подверглась серии атак украинских дронов. В Главном управлении разведки Украины подчеркнули, что Киев не причастен ни к каким вооруженным провокациям на оккупированной атомной станции.

В конфиденциальном письме государствам-членам от 9 апреля председатель правления Совета управляющих МАГАТЭ сообщил, что днем ранее Украина и Россия обратились к нему с просьбой о созыве внеочередного совещания, передает Reuters.

Во вторник МАГАТЭ сообщило, что организацию проинформировали о новой атаке на АЭС. В заявлении агентства говорится, что поступили сведения о стрельбе и последующем громком взрыве. Одновременно назначенное оккупационными властями руководство ЗАЭС уведомило об ударе дрона по крыше тренажерного центра станции, расположенного недалеко от нее. Вину администрация станции возложила на ВСУ. В МАГАТЭ отметили, что его команде не был предоставлен доступ к месту атаки.

«Сегодняшний инцидент… является зловещим событием, поскольку указывает на очевидную готовность продолжать нападения, несмотря на серьезную опасность», - заявил 9 апреля глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, добавив, что, кто бы ни стоял за атаками, эти люди «играют с огнем».