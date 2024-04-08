Сербия приближается к заключению сделки с Францией по закупке многоцелевых истребителей Rafale. Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич после переговоров в Париже с французским лидером Эммануэлем Макроном, главой Минобороны Себастьяном Лекорню и представителями компании-производителя Dassault Aviation. Об этом информирует Euronews.

Речь идет покупке Белградом 12 самолетов. Контракт, по словам Вучича, может быть подписан в течение двух месяцев.

Вучич заявил, что «очень рад результатам этих переговоров, доволен тем, что нам удалось открыто и конкретно обсудить все формы сотрудничества с одной из важнейших стран мира».

Вучич и Макрон также обсудили вопросы вступления Сербии в ЕС.

Сделка по закупке истребителей Rafale, считают аналитики, может стать сигналом о стратегическом сдвиге Белграда в сторону Запада. Финансовые детали сделки не разглашаются, но проправительственные сербские СМИ оценивают ее примерно в 3 миллиарда евро.