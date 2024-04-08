Ильгар Гусейнов, автор haqqin.az 03:03

Визит в Баку президента Конго Дени Сассу-Нгессо стал своего рода символом появления Азербайджана в Экваториальной Африке. Конго – еще одна страна на внешнеполитической карте Азербайджана, по которой видно, как интересы и влияние Баку распространяются за пределы Северной Африки, открывая новые линии взаимодействия и сотрудничества со странами огромного континента. По словам президента Ильхама Алиева, Азербайджан намерен реализовать в Конго серию инвестиционных проектов, прежде всего, в сфере сельского хозяйства.

Следует напомнить, что Африка для Азербайджана – регион отнюдь не новый. Такие государства, как Мавритания, Марокко, Алжир, Тунис, Ливия и Египет достаточно хорошо знакомы азербайджанским дипломатам и руководству государственной нефтяной компании SOCAR. Какие же линии были выстроены Азербайджаном в странах Большого Магриба? Алжир зовет, примкни к борьбе! В советский период, в 1970-1980-е годы, азербайджанские специалисты активно работали в нефтехимической и культурно-образовательной сферах этой африканской страны. В те годы алжирские студенты получали высшее образование в Азербайджанском институте нефти и химии им. М. Азизбекова (ныне государственный Университет нефти и промышленности), а также в бакинском Высшем военно-морском училище. Сегодня между алжирским нефтегазовым концерном Sonatrach и SOCAR обсуждаются вопросы, связанные с реализацией совместных поставок на внешние рынки сжиженного природного газа (СПГ), с проектами в сфере промышленности, а также с возможностями обмена опытом в сфере высшего образования.

В частности, алжирская сторона заинтересована в участии наших компаний в строительстве на ее территории электростанции и нефтеперерабатывающего завода, а также в использовании опыта Азербайджана по альтернативным источникам энергии. А после исторического визита Ильхама Алиева в Алжир в 2022 году Азербайджан обрел надежного и принципиального союзника в своей антиимпериалистической борьбе против расширения экспансионистской политики Франции в южнокавказском регионе и в мире. Как без страны фараонов? У Азербайджана традиционно тесные и стратегические отношения с Египтом. Еще со времен правления Хосни Мубарака, Азербайджан заложил стратегическое партнерство с Каиром. В Азербайджане действует 51 компания с египетским капиталом. А визит в Азербайджан президента АРЕ Абдулфаттаха ас-Сиси, после потепления отношений Каира с Анкаром, можно назвать стартом нового, активного этапа сотрудничества двух стран. На встрече с главами азербайджанских компаний президент ас-Сиси предложил им инвестировать в доминирующие сферы египетской экономики – в металлургию, фармацевтическую промышленность и возобновляемую энергетику.

Тунис ценит Азербайджан и его нефть SOCAR и STIR (Государственная нефтяная компания Туниса) сотрудничают в сфере поставок из Азербайджана сырой нефти и нефтепродуктов еще с начала 2010-х годов. Тунисские нефтехимики высоко ценят свойства азербайджанского сорта azei light для переработки и выражают готовность расширять сотрудничество. Помимо этого, Тунис заинтересован в сотрудничестве с Азербайджаном по обмену опытом в области регулирования энергетики и возобновляемых источников энергии. Конго: ставка не только на нефть Делегация Конго привезла в Баку ряд перспективных, с точки зрения экваториальной экономики, проектов в возобновляемой энергетике, а также в нефтегазовой, горнодобывающей и других областях. Со своей стороны, Азербайджан готов идти дальше Средиземноморского региона Африки, являющегося сегодня основным направлением экспорта азербайджанских инвестиций. В Баку делегация Конго подписала два важных документа: - "Меморандум о взаимопонимании по обучению между Госнефтекомпанией Азербайджана (SOCAR) и Национальной нефтяной компанией Конго"; - "Соглашение об условиях по совершенствованию и расширению нефтеперерабатывающего завода Congolaise de Raffinage". Судя по всему, в предстоящие десятилетия Экваториальная Африка может стать очередным перспективным регионом для азербайджанских инвестиций. Причем речь идёт не только о нефтегазовых проектах.

По словам президента Конго, две страны располагают огромным потенциалом для взаимовыгодного сотрудничества. "Конго использует лишь три процента посевных угодий, а это означает, что вся остальная часть нашей страны готова к использованию, - подчеркнул президент Дени Сассу-Нгессо. - У нас есть обильные источники воды и солнце, которое светит круглый год. Мы можем использовать этот потенциал и ваш большой опыт в этой области для развития нашего сельского хозяйства. К примеру, мы с вами можем производить в Конго продукцию, а затем экспортировать ее". В свою очередь, президент Ильхам Алиев подтвердил намерения Азербайджана участвовать в инвестиционных проектах в Конго, прежде всего, в сфере сельского хозяйства. Таким образом, производство продовольствия (зерновых культур, кукурузы, сои, фруктовой тропической продукции) станет новым шагом для укрепления позиции Азербайджана в мировой экономике. Прорыв с помощью неприсоединения Важно отметить, что политической платформой продвижения Азербайджана в страны Африки стало председательство в Движении неприсоединения, пришедшееся на период с 2019 по 2022 годы. Актуализация и усиление в эти годы общей политической повестки Движения неприсоединения позволило Азербайджану поднимать с трибуны Совета Безопасности ООН не только острые социальные вопросы, связанные со справедливым распределением прививок от COVID-19 и финансированием донорских программ в рамках "Содействия мировому развития", но и проблемы политической ответственности ряда европейских стран перед постколониальными регионами. Упорство, которое проявил Азербайджан в отношении Франции, потребовав от Парижа признать свою ответственность за преступления и акты геноцида, в частности, в отношении Алжира, а также стран Африки, Юго-Восточной Азии и других регионов, входящих в Движение неприсоединения, в значительной мере подняло авторитет официального Баку, как одного из наиболее эффективных и принципиальных лидеров ДП. Что особенно заметно по динамике визитов в Азербайджан лидеров стран, входящих в Движение неприсоединения, по усилению контактов и заметной интенсификации экономических проектов Азербайджана с группой стран ДН. А косвенно можно говорить и об усилившихся возможностях официального Баку проводить проактивную экономическую политику в разных регионах Южного полушария.

Безусловно, не все так гладко. Но Азербайджан, тем не менее, пытается заполнить вакуум, образовавшийся в Африке в начале 2020-х годов после переустановки балансов влияния глобальных держав. Отметим, что главным торговым партнёром регионов Африки, расположенных южнее пустыни Сахара, является Европейский Союз, за которым следует Китай, утративший часть позиций, завоеванных в 2010-е годы. Так, прирост торговли Китая со странами Экваториальной Африки за период с 2008 по 2022 годы выглядит весьма впечатляюще - плюс 68 процентов. Однако, торговля Объединенных Арабских Эмиратов с этим же регионом выросла на невероятные плюс 276 процентов. Это связано с тем, что Дубай, скорее всего, играет в Центральной Африке роль Лондона, как торговый хаб и финансовый посредник. Торговля данного региона с США упала вдвое, объем товарооборота с Англией и Японией также стагнирует. Китай ослабел в Африке Вопреки распространённому мнению о росте экономического влияния КНР, китайские кредиты странам Африки, расположенным к югу от Сахары, упали за два десятилетия до минимума и продолжали падать в 2022-23 годах. Эта тенденция будет иметь далеко идущие последствия для роста, торговли и инвестиций в Экваториальную Африку, поскольку пока не видно, кто из развитых стран может заменить Китай в тех же инфраструктурных проектах, а также в развитии рудников и шахт.

Вероятно, рост государственных переворотов, внутренних конфликтов и межгосударственных напряжений, характерных для Африки в последние два-три года, в полной мере отражает "заброшенность" Черного континента, из которого ушли как страны Запада, так и Россия с Китаем. В сложившейся ситуации у Азербайджана есть неплохие шансы заполнить образовавшийся вакуум в наиболее выгодных для себя позициях. Это логично, учитывая, что Париж сворачивает военное присутствие во франкоговорящей Африке (Сенегал, Габон, Мали, Бенин, Кот-д’Ивуар и др.), в США наблюдается некоторый спад интереса к этим регионам, а Китай физически не может охватить своим влиянием всю Африку. Африканские «ниши» для Азербайджана В сфере нефтегазовых проектов, SOCAR может выступать партнёром и для арабских нефтяных концернов, и для "Лукойла", который имеет в Африке ряд проектов (Камерун, Нигерия, Конго). В сфере возобновляемой энергетики, о которой сегодня упоминают в любом межправительственном заявлении, Азербайджан может выступить партнёром ОАЭ и Китая (в частности, использовать масштабный экспорт КНР в регион фотоэлектрических модулей и панелей). Учитывая взрывной рост строительства в Азербайджане объектов возобновляемой генерации, Баку будет обладать через несколько лет обширным кадровым составом специалистов в этой сфере, которые могут стать источником ценного обмена опытом с африканскими странами.

Для самой Африки Азербайджан может стать воротами доступа в Каспийский регион и хабом взаимодействия с субъектами экономики России, ограниченными санкциями. Ну, а теперь попробуем определить, какие именно направления и проекты могут появиться у Азербайджана на Африканском континенте. - Ворота каспийского экспорта Баку может задействовать собственные проекты вывода зерновой продукции и удобрений (аммиак, карбомид) из хабов и промышленных зон Каспийского моря в сторону Африки, через черноморские порты и МТК по территории Южного Кавказа; - Азербайджан может действовать в партнёрстве с РФ Один из объектов для такой кооперации - российская промышленная зона в районе Суэцкого канала, представленная двумя площадками. Одна из них расположена на берегу Красного моря, вторая - в Порт-Саиде, на восточном берегу Суэцкого канала (общая запланированная площадь участков - 525 гектаров). Торговые соглашения Египта с Россией открывают дополнительные возможности для поставки товаров в страны Африки, Ближнего Востока, Европы, Латинской Америки. В Конго, возможна кооперация с РФ по проекту строительства магистрального нефтепродуктопровода от конголезского порта Пуэнт-Нуар до границы с Камеруном протяженностью более 1.300 километров. Наиболее ожидаемое партнёрство может возникнуть по африканским проектам, где уже присутствуют интересы "Лукойла"; - Развитие хранилищ для региональной биржевой торговли В частности, Азербайджан мог бы инвестировать в сеть зернохранилищ и мукомольных комбинатов, расположенных в портах региона Центральной Африки, после чего создавать сети сбыта данной продукции. Это не требует колоссальных вложений и может быстро окупиться, учитывая дефицит подобного рода объектов. Потенциал кадровых ресурсов африканского профиля Азербайджанцы хорошо зарекомендовали себя в мире, как специалисты в нефтяной и нефтехимической промышленности. Помимо этого, в советский период они были весьма востребованы в африканских странах в сферах здравоохранения, культуры, образования, а также строительства в ряде арабских государств, включая мусульманскую Африку. Таким образом, пусть небольшой, но вполне определенный задел для «африканского разворота», у Баку, уже есть.