«Ходят целыми эскадрильями»: Рогозин впечатлен тактикой украинских дронов

Состав групп, по описанию Рогозина, следующий — две «Бабы Яги», один FPV многоразового применения, а по бокам этой «троицы убийц» — DJI-дроны, которые оснащены высококачественными тепловизионными камерами. Над всей этой «распоясавшейся братвой», пишет Рогозин, кружит «крыло» — дрон-разведчик самолетного типа, координирующий действия эскадрильи или даже нескольких эскадрилий одновременно.

Рогозин отмечает, что дроны ВСУ залетают на 15–17 км вглубь от линии фронта, и если операторы обнаруживают «не менее трех наших военнослужащих», они сообщают в свой штаб, и оттуда немедленно дается команда на удар по координатам минимум «двумя кассетными снарядами».

«Карусель» дронов, которую я наблюдал над собой, вовсе не хаотична. Как раз наоборот - очевидна отработанная тактика, определяемая ресурсом работы дронов и их ролью и предназначением в стае», - пишет Рогозин.

«Ходят они такой братвой вдоль всех прифронтовых дорог, прочесывают лесополосы, выявляют новую обстановку и предметы, зависают над ними, изучают и, в случае подтверждения, что цель стоит того, сбрасывают на нее боеприпас. Когда в нескольких км от нас начала по дронам работать ЗУшка, все стаи дронов прервали облет территории и немедленно выдвинулись к обнаруженной цели, методично разматывая ее», - делится впечатлениями от работы украинских дронов Рогозин.

Завершает он свою публикацию коротко: «Жесть».