Байден резко раскритиковал Нетаньяху

«Я скажу, что считаю его (Нетаньяху – ред.) действия ошибкой. Я не согласен с его подходом. Я считаю возмутительным, что эти три или четыре машины [с сотрудниками гуманитарной организации World Central Kitchen], которые не были похожи на конвой [боевиками ХАМАС] были атакованы беспилотниками», - приводит высказывания лидера США телеканал CNN, отмечающий, что это самые резкие и критические замечания американского президента в адрес Нетаньяху.

Байден также «призвал израильтян к прекращению огня, чтобы в течение следующих шести - восьми недель они обеспечили полный доступ к продовольствию и медикаментам, поступающим в страну». По его словам, поставлять продовольствие в Газу готовы многие страны, включая Египет, Иорданию и Саудовскую Аравию. «Я считаю, что нет никаких оправданий тому, чтобы не обеспечить медицинские и продовольственные потребности этих людей. Это нужно сделать сейчас», - подчеркнул президент США.

2 апреля WCK, занимающаяся предоставлением бесплатного питания пострадавшим от стихийных бедствий, получила сообщения о гибели своих сотрудников в результате удара по их автомобилям в центральной части сектора Газа. Погибли семь сотрудников WCK: палестинец, граждане Австралии, Польши, Великобритании и волонтер с двойным гражданством США и Канады. Власти Израиля выразили соболезнования и пообещали провести тщательное расследование обстоятельств случившегося. Позднее армия Израиля сообщила, что волонтеры WCK погибли из-за ошибочного удара военных, которые приняли их за вооруженных радикалов ХАМАС. В армии пообещали, что офицеры, непосредственно ответственные за этот удар, будут отстранены от должностей.