Пентагон обеспокоен ударами ВСУ по российским НПЗ

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что удары ВСУ по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) могут негативно повлиять на мировой топливно-энергетический комплекс. Он посоветовал Украине наносить удары по целям, которые напрямую влияют на ход войны.

«Безусловно, эти атаки могут привести к эффекту домино в глобальной ситуации в сфере энергетики. И, откровенно говоря, думаю, Украине лучше наносить удары по тактическим и оперативным целям, которые могут прямым образом влиять на текущие боевые действия»,— заявил Ллойд Остин на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США.

Во время слушаний, передает Washington Times, Ллойд Остин также заявил, что разработанный администрацией президента Джо Байдена оборонный бюджет в размере $850 млрд обеспечит безопасность нации, решая «быстрые вызовы», такие как угроза со стороны Китая и России.