Турнир претендентов в Торонто: Ниджат Абасов вновь не удержал черный цвет

Азербайджанский гроссмейстер Ниджат Абасов (рейтинг – 2632) играл черными фигурами против индийского шахматиста Гукеша Доммараджу (2743). Упорная 6-часовая борьба все же завершилась победой Гукеша на 87-м ходу. Ниджат не смог удержать ничью и во второй раз на нынешнем турнире проиграл черными.

Напомним, в 1-м туре Абасов сыграл вничью с россиянином Яном Непомнящим, затем уступил американцу Фабиано Каруане, а также поделил очки с еще одним представителем США Хикару Накамурой и французом Алирезой Фируджей.

После 5-го тура Ниджат с 1,5 очка делит 7-8-е места именно с иранцем, выступающим под флагом Франции. Лидируют Непомнящий и Гукеш, набравшие по 3,5 очка.

В 6-м туре азербайджанский шахматист вновь сыграет черным цветом и снова против оппонента из Индии. На этот раз ему будет противостоять Рамешбабу Прагнанандха, имеющий 2,5 очка и занимающий 4-5-е позиции.

Турнир претендентов с участием восьми шахматистов пройдет в два круга. Победитель получит право сыграть с действующим чемпионом мира китайцем Дин Лижэнем.

Ниджат Абасов пробился в турнир претендентов, сенсационно заняв 4-е место на Кубке мира-2023 в Баку. У него самый низкий рейтинг среди всех участников соревнования в Торонто.