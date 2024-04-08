Производитель электромобилей BYD построит завод в Азербайджане

Проект осуществляется в рамках подготовки к проведению 29-ой сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата – COP29 в Азербайджане. Также компания совместно с китайским партнером планирует открытие завода по сборке автобусов данной марки в Азербайджане. Предполагаемая производительность завода будет составлять 500 автобусов в год. В рамках проекта планируется создать 800 новых рабочих мест.

Об этом сообщил Рауф Халилов, учредитель группы компаний SARDA GROUP, в которую входят такие бренды, как Toyota Center Baku, Lexus Center Baku, Peugeot Center Baku, BakuRoses, Costa Coffee, CIG Logistics, Electrify Azerbaijan и др.

В дальнейшем компания планирует производство коммерческих грузовиков, а также автомобилей личного пользования.

В свою очередь, Рауф Халилов поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева и государство за возможности, созданные для предпринимателей и таких иностранных гигантов как BYD (компания обогнала TESLA в производстве электромобилей), которые заинтересованы вкладывать инвестиции совместно с местными партнерами в Азербайджане.