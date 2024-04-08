Иран ударит и приблизит развязку главная тема
Иран готовится к акции возмездия за удар по зданию консульства в Дамаске и ликвидацию влиятельного генерала Мохаммеда Реза Захеди. Удар может быть нанесен с часу на час по истечении священного для мусульман праздника разговения – Ид аль-Фитр.
Израильтяне нисколько не сомневаются в неотвратимости акции возмездия. Вопрос лишь в форме предполагаемого удара: подвергнет ли Тегеран ракетному обстрелу территорию Израиля либо нанесет удар по одному из зданий посольств в зарубежных странах?
Несколькими днями ранее, haqqin.az выдвинул версию, что раздосадованный ужесточением позиции администрации Байдена по судьбе Газы и необратимости признания Палестинского государства лишенный прежней электоральной поддержки Нетаньяху прибег к попытке разрастания ближневосточного кризиса вплоть до вовлечения в прямую конфронтацию Ирана. Лишь угроза прямого столкновения Израиля с Ираном может обусловить смягчение позиции США, которые теоретически могут позволить загнанному в угол Биби попытаться завершить спецоперацию в Газе, в частности в Рафахе…
Поставленный в жесткие рамки Каирского переговорного процесса Нетаньяху, как и предполагал ранее haqqin.az, был вынужден пойти на попятную, и вывести 39-ю ударную дивизию из Газы. При этом израильский премьер в свойственной себе манере решил сделать хорошую мину при плохой игре: дескать войска вывели для подготовки перед генеральным сражением – наступлением на Рафах.
Нетаньяху все еще надеется, что ХАМАС согласится на «смягченные предложения» Израиля и выпустит заложников. Избавив, тем самым, Нетаньяху от мощнейшего внутреннего давления. Либеральное израильское общество встречает в штыки каждый день войны, возлагая ответственность за судьбу заложников на самого Биби.
В израильском общественном мнении укоренилась мысль, что израильский премьер намеренно затягивает побоище в Газе с единственной целью – любой ценой удержать у власти правящую коалицию. Война не решила насущной проблемы освобождения заложников, а с другой стороны – запятнала реноме Израиля в международном сообществе, обусловив изоляцию страны, раскол с союзниками и конфронтацию со всем арабским миром. Влиятельный американский сенатор от партии демократов Элизабет Уоррен открыто заявила, что существует высокая вероятность признания резни в Газе геноцидом палестинцев. А Белый Дом всерьез рассматривает возможность прекращения поставок вооружения ЦАХАЛ.
Наконец, именно эта бессмысленная война вернула в повестку дня актуальность признания Палестинского государства. Палестинцы, как никогда за всю историю близки к воплощению своей заветной мечты.
Нетаньяху надо спасать не только правящую коалицию, но и свою личную судьбу, ибо отставка приведет не только к политическому краху, но и распахнет перед ним двери израильской тюрьмы. В этом случае Биби уготована судьба жертвы, на которую повесят всех собак и койотов за ошибки, провалы, жестокость и совершенные убийства мирных людей. Теоретически Нетаньяху может спасти лишь война с Ираном, которую он же приближает с каждым днем.
В Израиле все чаще стали вспоминать об убийстве у порога своего парижского дома израильского дипломата и агента «Моссада» Яакова Бар-Симантова, как и о покушении на израильского посла в Лондоне Шломо Аргова. Формально теракты против израильских дипломатов, совершенных прародительницей Хезболлы и ХАМАС – организацией Абу Нидаля (ОАН), послужили формальным поводом для вторжения Израиля в Южный Ливан, а затем в Бейрут в июне 1982 года.Параллели актуальны сегодня, как никогда!
Американская разведка убеждена, что Иран нанесет удар именно по израильской дипмиссии. Впрочем, и сам Израиль допускает подобный сценарий иранского возмездия: за считанные дни были закрыты 28 диппредставительств еврейского государства за рубежом. А израильские послы получили секретную директиву не появляться в общественных местах до разрешения кризисной ситуации.
Удар по Израилю анонсировал и лидер Хезболлы Хасан Насралла, заверивший мир в том, что они не станут выполнять еще одно главное требование Израиля – отойти за реку Литани. А это означает, что свыше сотни тысяч израильских беженцев в ближайшее время не вернутся в южные области, в Галилею, и продолжат будоражить протестные настроения в Иерусалиме и Тель-Авиве.
Однако главный месседж Хасана Насраллы не ускользнул от внимания аналитиков. Лидер Хезболлы предрекает скорую победу над Израилем благодаря международному давлению и усилиям «сил восстания». Как Хезболла с ХАМАС – «силы восстания», так и Иран – главный донор, не ожидали столь мощного и эффективного международного давления на Нетаньяху, что безусловно усилило позиции палестинцев на переговорах в Каире.
Тяжелая артиллерия американской дипломатии, блестящий переговорщик, директор ЦРУ Уилльям Бернс представил лидерам ХАМАС, на первый взгляд, наиболее выгодный пакет временного перемирия, предполагающий возвращение 150 тысяч палестинцев на север Газы, освобождение 900 палестинских террористов и шестинедельное прекращение огня, что позволит освободить 40 из 133 израильских заложников. Но ХАМАС не спешит с ответом. Время, как и недовольная гримаса на лице Бернса застыли в Каире. ХАМАС, загнавший в угол Нетаньяху, выжидает ответ Ирана. А затем новой реакции Израиля. К чему спешка? Время работает на ХАМАС и против Нетаньяху…