Эльнур Эминоглы, автор haqqin.az 05:00

Иран готовится к акции возмездия за удар по зданию консульства в Дамаске и ликвидацию влиятельного генерала Мохаммеда Реза Захеди. Удар может быть нанесен с часу на час по истечении священного для мусульман праздника разговения – Ид аль-Фитр. Израильтяне нисколько не сомневаются в неотвратимости акции возмездия. Вопрос лишь в форме предполагаемого удара: подвергнет ли Тегеран ракетному обстрелу территорию Израиля либо нанесет удар по одному из зданий посольств в зарубежных странах?

Несколькими днями ранее, haqqin.az выдвинул версию, что раздосадованный ужесточением позиции администрации Байдена по судьбе Газы и необратимости признания Палестинского государства лишенный прежней электоральной поддержки Нетаньяху прибег к попытке разрастания ближневосточного кризиса вплоть до вовлечения в прямую конфронтацию Ирана. Лишь угроза прямого столкновения Израиля с Ираном может обусловить смягчение позиции США, которые теоретически могут позволить загнанному в угол Биби попытаться завершить спецоперацию в Газе, в частности в Рафахе… Поставленный в жесткие рамки Каирского переговорного процесса Нетаньяху, как и предполагал ранее haqqin.az, был вынужден пойти на попятную, и вывести 39-ю ударную дивизию из Газы. При этом израильский премьер в свойственной себе манере решил сделать хорошую мину при плохой игре: дескать войска вывели для подготовки перед генеральным сражением – наступлением на Рафах. Нетаньяху все еще надеется, что ХАМАС согласится на «смягченные предложения» Израиля и выпустит заложников. Избавив, тем самым, Нетаньяху от мощнейшего внутреннего давления. Либеральное израильское общество встречает в штыки каждый день войны, возлагая ответственность за судьбу заложников на самого Биби.

В израильском общественном мнении укоренилась мысль, что израильский премьер намеренно затягивает побоище в Газе с единственной целью – любой ценой удержать у власти правящую коалицию. Война не решила насущной проблемы освобождения заложников, а с другой стороны – запятнала реноме Израиля в международном сообществе, обусловив изоляцию страны, раскол с союзниками и конфронтацию со всем арабским миром. Влиятельный американский сенатор от партии демократов Элизабет Уоррен открыто заявила, что существует высокая вероятность признания резни в Газе геноцидом палестинцев. А Белый Дом всерьез рассматривает возможность прекращения поставок вооружения ЦАХАЛ. Наконец, именно эта бессмысленная война вернула в повестку дня актуальность признания Палестинского государства. Палестинцы, как никогда за всю историю близки к воплощению своей заветной мечты. Нетаньяху надо спасать не только правящую коалицию, но и свою личную судьбу, ибо отставка приведет не только к политическому краху, но и распахнет перед ним двери израильской тюрьмы. В этом случае Биби уготована судьба жертвы, на которую повесят всех собак и койотов за ошибки, провалы, жестокость и совершенные убийства мирных людей. Теоретически Нетаньяху может спасти лишь война с Ираном, которую он же приближает с каждым днем.

В Израиле все чаще стали вспоминать об убийстве у порога своего парижского дома израильского дипломата и агента «Моссада» Яакова Бар-Симантова, как и о покушении на израильского посла в Лондоне Шломо Аргова. Формально теракты против израильских дипломатов, совершенных прародительницей Хезболлы и ХАМАС – организацией Абу Нидаля (ОАН), послужили формальным поводом для вторжения Израиля в Южный Ливан, а затем в Бейрут в июне 1982 года.Параллели актуальны сегодня, как никогда! Американская разведка убеждена, что Иран нанесет удар именно по израильской дипмиссии. Впрочем, и сам Израиль допускает подобный сценарий иранского возмездия: за считанные дни были закрыты 28 диппредставительств еврейского государства за рубежом. А израильские послы получили секретную директиву не появляться в общественных местах до разрешения кризисной ситуации. Удар по Израилю анонсировал и лидер Хезболлы Хасан Насралла, заверивший мир в том, что они не станут выполнять еще одно главное требование Израиля – отойти за реку Литани. А это означает, что свыше сотни тысяч израильских беженцев в ближайшее время не вернутся в южные области, в Галилею, и продолжат будоражить протестные настроения в Иерусалиме и Тель-Авиве.