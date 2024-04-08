Австралия готова признать Палестину

Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг заявила, что ее страна может признать государственность Палестины, чтобы ускорить движение к миру в регионе, передает BBC.

Однако ХАМАС не должен играть никакой роли в управлении эти государством, добавила Пенни Вонг.

И политическая оппозиция в Австралии, и Сионистская Федерация Австралии назвали подобный шаг преждевременным.

Канберра ранее утверждала, что признание Палестины может быть лишь частью реализации общего плана создания двух государств, который может быть претворен в жизнь только при согласии и посредничестве Израиля.