Израиль нанесет удар по иранским ядерным объектам

Саудовское издание Elaph News 8 апреля также со ссылкой на представителя западных служб безопасности писало, что Израиль может нанести удары по целям на территории Ирана, включая ядерные объекты, если Тегеран ответит атакой на гибель пятерых офицеров и двух генералов Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в результате израильского удара по иранскому консульству в Дамаске.

По словам собеседника Elaph News, в последние дни Израиль проводит секретные учения военно-воздушных сил, в частности истребителей различных типов и беспилотников дальнего действия.

В Иране находится несколько ядерных объектов, включая электростанции, урановые рудники и исследовательские реакторы.