Аллахшукюр Пашазаде о приезде армянского католикоса в Баку

Участие католикоса всех армян Гарегина II в запланированной на конец этого года встрече религиозных лидеров в Баку станет возможным, если он изменит свою позицию по Карабаху. Об этом заявил журналистам председатель Управления мусульман Кавказа Аллахшукюр Пашазаде.

Он заявил, что армянская церковь, не желая признавать Карабах азербайджанской территорией, "проповедует реваншизм".

"Армянская церковь распространяет клевету. Я надеюсь, что никто не последует этим измышлениям. Сегодня они действуют по заказу иностранных покровителей. Если церковь изменит свою позицию, признав Карабах азербайджанской территорией, мы можем пригласить их на встречу религиозных лидеров", - подчеркнул председатель УМК.