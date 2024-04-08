Турция разместит С-400 на границе с Ираком

Турция может разместить зенитно-ракетные комплексы С-400, которые были приобретены у России, вдоль линии границы с соседним Ираком. Об этом сообщает газета Türkiye.

Как утверждает издание, процесс дислокации в приграничных районах С-400 может быть ускорен после завершения праздника Рамадан или на будущей неделе.

Газета также сообщает, что Турция завершила подготовку планов проведения на севере Ирака трансграничной операции с целью его очистки от боевиков «Рабочей партии Курдистана», в регион начата переброска войсковых подразделений и тыловых частей. По сведениям издания, операция может быть проведена после визита в Ирак турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Он запланирован на 22 апреля.

Эрдоган ранее заявлял, что к лету Турция возьмет под контроль всю линию границы с Ираком и завершит работу в сфере борьбы с терроризмом в Сирии. Целью операции в Ираке будет зачистка от боевиков РПК северных областей на глубину до 40 км.