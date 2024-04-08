Гагаузия угрожает призвать российские войска в Молдову

Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул заявила, что в случае, если Молдова введет войска в Гагаузию, когда та «признает свою независимость», власти «обратятся за помощью» к России.

«Я надеюсь, что до этого не дойдет. Я надеюсь на здравый смысл наших властей. Но если до этого дойдет, то мы будем обращаться во все страны, конечно, включая Российскую Федерацию», - заявила Гуцул.

До этого она сказала, что президент Российской Федерации Владимир Путин на прошедшей в прошлом месяце встрече заверил ее, что Россия «всегда будет поддерживать этот регион». По словам Гуцул, «Россия поддержит Гагаузию в экономическом и социальном плане, как бы власти Молдовы ни шли против» автономии.

Она также отметила, что была «очень рада» встрече с российским президентом. Политик выразила надежду, что эта встреча «была не последней».

На прошлой неделе Гуцул заявила, что Гагаузская автономия «запустит процесс отделения» от Молдовы, если молдавские власти решат объединиться с Румынией.