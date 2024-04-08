Важные заявления Пашиняна

Размещение миротворцев ОДКБ привело бы к созданию марионеточного правительства в Армении, заявил премьер-министр этой страны Никол Пашинян.

«Наблюдатели ОДКБ присутствовали бы в Армении в качестве миротворца, а не союзника. Таким образом, Армения исключалась из своей системы гарантий безопасности», - подчеркнул Пашинян.

Вместе с тем, заявил премьер, обсуждается вопрос продления нахождения миссии наблюдателей ЕС в Армении еще на два года.

По словам Пашиняна, Армения не хочет спорить с Россией, но отношения с ней трансформируются. Он добавил, что сейчас происходит переход от отношений «исторической Армении» и России к отношениям «реальной Армении» и России.

«Это иногда столь же болезненно, что и внутренняя трансформация в самой Армении», - сказал армянский премьер, добавив, что «в отношениях с Россией мы не совершили ни одной ошибки».

Пашинян отметил, что ЕС и США «не придут и не решат наши проблемы».

«У нас формируются искусственные, но иногда и неискусственные ожидания, что какие-то друзья или союзники должны прийти и решить наши проблемы. Мы должны решать все наши проблемы, это психологическая формула суверенитета. Противоположное логике вассала, форпоста. Чтобы иметь независимое государство, мы должны выйти за рамки этой логики», - заявил премьер, комментируя встречу 5 апреля между Арменией, ЕС и США.