AZAL будет летать в Грозный

Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL продолжает расширять маршрутную сеть. Авиакомпания с 8 мая начинает выполнение регулярных рейсов из Баку еще в один город России — Грозный.

Полеты между Баку и Грозным будут осуществляться дважды в неделю — по средам и воскресеньям.

Грозный привлекает путешественников своим богатым культурным наследием. Открытие нового рейса укрепит связи между двумя городами, предоставляя пассажирам новые возможности для путешествий и деловых поездок.

Билеты доступны для приобретения на официальном сайте www.azal.az, через обновленное мобильное приложение авиакомпании, а также в кассах и у аккредитованных агентств Azerbaijan Airlines.