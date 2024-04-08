Европа отказалась передавать Patriot Украине

Европа должна готовиться к потенциальной войне, поскольку полномасштабный конфликт на континенте за пределами Украины «больше не фантастика». Об этом заявил главный дипломат ЕС Жозеп Боррель в своей речи в Брюсселе.

«Вокруг нас, бесспорно, надвигается война. Обычная война высокой интенсивности в Европе больше не является фантастикой», - сказал Боррель.

Он отметил, что у Европы есть около 100 батарей Patriot, но она не может дать Украине 7 из них.

«И все еще мы не можем предоставить семь, которых они отчаянно просят», - заявил Боррель.

Дипломат призвал ЕС уделять больше внимания не только планам восстановления Украины в будущем, но и предотвращения ее разрушения сейчас.

«Украинцы не имеют возможностей для того, чтобы избежать разрушения, потому что, честно говоря, мы должны были бы делать больше и быстрее, чтобы они имели способности, в которых нуждаются», - сказал Боррель.

Ранее в Германии заявили, что у союзников Украины закончились системы Patriot для их передачи ВСУ, поэтому их будут искать в третьих странах.