Пашинян: Вопроса Карабаха не существовало

После саммита ОБСЕ в Лиссабоне от 1996 года вопроса Карабаха не существовало, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Существовал вопрос Армении в том смысле, что международная архитектура, которая де-юре предопределяет содержание вопроса Карабаха, уже был готова зафиксировать, что Карабах не может не быть в составе Азербайджана», - заявил армянский премьер.

Пашинян добавил, что «в Карабахе не осталось армян потому, что мы все не приняли простую реальность, а именно карабахские армяне имеют право на самоопределение в составе Азербайджана».