Зеленский заявил о плане нового контрнаступления

У Украины есть план нового контрнаступления, но для него нужна военная помощь от США, заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью немецкому медиахолдингу Axel Springer.

По его мнению, с помощью современного оружия у Киева есть шансы на успех. «Вот почему мы собираемся получить определенные технологии. И если мы продолжим наращивать производство, если будем получать лицензии от наших партнеров, то дело не в количестве людей. Речь идет о качестве оружия», — приводит слова Зеленского Bild.

Украинский лидер отметил, что на данный момент стране в первую очередь нужны системы противовоздушной обороны. Зеленский, говоря об отказе канцлера Германии Олафа Шольца предоставить дальнобойные ракеты Taurus, назвал это «не таким простым вопросом». «Насколько я понимаю, канцлер говорит, что Германия не является ядерной державой и что это самая мощная система вооружений в Германии», — сказал он, добавив, что Шольц не может оставить страну без вооружения.

Говоря о возможности заморозки конфликта, Зеленский, как и до этого, исключил такой сценарий, отметив, что Россия использует это как паузу для подготовки новых атак.

Зеленский также рассказал, почему Германия не поставляет Украине ракет Taurus.

«Насколько я понимаю, это не самый простой вопрос. Канцлер говорит, что Германия не ядерная держава и что это самое сильное оружие страны. Он сказал, что не оставит Германию без такого вооружения. Но у меня все равно весьма хорошие отношения с ним», - подчеркнул украинский лидер.

На вопрос, связано ли это с ядерными угрозами со стороны России Зеленский ответил «(Канцлер Германии Олаф) Шольц говорит, что так и есть, но я не думаю, что это защитит мир от ядерной угрозы со стороны России. Ни ракеты, ни Ф-16 не помогут, если начнется ядерная война».