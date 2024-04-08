Пашинян о курице и яйце

Говоря об агрессивной риторике, ни в Армении, ни в Азербайджане, часто не замечают взаимосвязанность, а в некоторых случаях зеркальность этого явления, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Во многих случаях азербайджанская риторика предопределяет нашу, а наша риторика – их риторику. Конечно, тут есть и клубок «яйца и курицы» - кто был первым, почему, как и в какой логике. Но очевидно, что в интересах наших стран и региона остановить этот маховик, и мы готовы прикладывать усилия в этом направлении», - заявил премьер.