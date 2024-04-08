Россия заявила, что вот-вот установила бы мир, но Запад все испортил

Россия проявляла себя «как эффективный посредник» для Южного Кавказа, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«И тут появился Запад. Из злобы своей, из ревности, из опасения, что здесь может установиться мир, начал действовать против стран региона», - сказала Захарова.

Что касается Армении, добавила она, то «каждое суверенное государство имеет свое видение, вопрос только в том, что подчас западное вмешательство нарушает уже достигнутую гармонию в регионе».