В Кремле допустили встречу Путина и Пашиняна

В Кремле надеются, что все сложные моменты в отношениях РФ и Армении, появившиеся в последнее время, будут находить решение в ходе диалога на высшем уровне. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Надеемся, что на высшем уровне президенты будут иметь возможность все это обсудить. Кроме того, конечно же, проходят диалоги на рабочем уровне, что тоже очень важно. И, конечно, мы исходим из того, что все сложные моменты наших двусторонних отношений, кои появились за последнее время, будут как раз в рамках такого диалога и находить свое разрешение", - сказал он журналистам.

Песков добавил, что "значение двусторонних отношений трудно переоценить".

"Вы знаете, что Армения – это наш близкий партнер, это наш союзник. Страна, с которой нас объединяют и многие интеграционные форматы, и, конечно же, исторические двусторонние отношения, гуманитарные отношения, значения которых трудно переоценить. Разумеется, в столь тесном диалоге могут рождаться какие-то проблемы", - сказал он.