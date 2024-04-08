Москва обратилась к Баку

Москва призывает Ереван и Баку «проявить максимальную сдержанность и снизить накал воинственной риторики». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в среду, комментируя ситуацию на армяно-азербайджанской границе.

«Все территориальные споры и взаимные претензии между Баку и Ереваном должны быть урегулированы политико-дипломатическими методами», - сказала Захарова.

По ее словам, «все необходимые механизмы для установления устойчивого мира и процветания в регионе уже есть, и проблемы должны решаться в комплексе трехсторонних договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана».

По ее словам, Россия «всегда готова содействовать сторонам в поиске решений, в том числе и по делимитации армяно-азербайджанской границы».

Комментируя роль Запада, Захарова сказала, что он «начинает грязнейшую игру по дестабилизации в регионе».