Пашинян ждет Турцию

Армения ждет реализации договоренностей с Турцией по открытию государственной границы для граждан третьих стран и нормализации дипотношений. Об этом в ходе выступления в парламенте заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Мы находимся в ожидании и ждем реализации достигнутых и официально зафиксированных договоренностей. Это открытие государственной границы Армении и Турции для граждан третьих стран и владельцев дипломатических паспортов. В целом открытие армяно-турецкой границы станет эпохальным событием для нашего региона», - сказал он.