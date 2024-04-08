Лукашенко летит к Путину

Президент России Владимир Путин 11-12 апреля проведет переговоры с президентом Беларуси Александром Лукашенко, который посетит Россию с рабочим визитом, сообщила пресс-служба Кремля.

"В продолжение регулярного диалога на высшем уровне планируется обсудить ключевые вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, в том числе реализацию решений заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства, состоявшегося 29 января в Санкт-Петербурге", - сказано в сообщении.

Встреча Лукашенко и Путина в формате один на один состоится в Москве 11 апреля.

По информации, ожидается, что лидеры обсудят "тематику развития сотрудничества двух стран в различных сферах, вопросы, требующие рассмотрения на высшем уровне". В центре внимания на переговорах также будет "региональная и международная обстановка, координация действий по реагированию на имеющиеся вызовы и угрозы".