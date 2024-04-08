Китай поставил Украине десятки тысяч дронов

Иран продал России тысячи дронов для бомбардировки украинских городов, еще 6000 беспилотников должно быть произведено в особой экономической зоне «Алабуга» по иранской лицензии. Между тем Украина в гораздо больших количествах закупает дроны для обстрела фронтовых позиций противника у другого партнера России - Китая.

Украина нашла способы заполучить десятки тысяч дронов, а также наладить поток запчастей для них из Китая, пишет The Wall Street Journal. В основном осуществляются закупки готовой продукции, прежде всего компании SZ DJI Technology, в магазинах и у поставщиков. Кроме того, китайские компоненты применяются в беспилотниках собственного производства, которое растет стремительными темпами.

По словам Георгия Цхакая, советника по обороне Министерства цифровой трансформации Украины, за последние полтора года число производителей дронов в стране выросло с семи до почти 300. Сотни тысяч простых, дешевых аппаратов, которые могут нести взрывчатку, выпускаются кустарным и промышленным способом.

Ежемесячно Вооруженные силы Украины применяют на поле боя около 10 тысяч дронов. DJI заявила WSJ, что старается ограничить применение своей продукции в военных целях, но не может контролировать их использование после покупки.

Запрет в США на использование дронов DJI для военных, а также китайских компонентов при производстве собственных беспилотников стал одной из причин, по которой американские дроны слишком дороги. Хотя США пытались наладить поставки в Украину, многие американские коммерческие дроны стоят на десятки тысяч долларов больше, чем китайские модели.