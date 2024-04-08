Захарова просит у Пашиняна примеры

На сегодняшнем брифинге официального представителя МИД России Марии Захаровой один из журналистов процитировал слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что нет ни одного пункта невыполнения Арменией обязательств в отношении России, однако есть многочисленные примеры обратного.

«Примеры привел?» - спросила Захарова. У журналиста примеров не оказалось. «Надо направить письменный запрос. Тогда мы сможем прокомментировать», - добавила она.