Стрелкова могут отправить на фронт

Защита бывшего главы сепаратистов Донбасса Игоря Стрелкова (Гиркина), который получил четыре года колонии по делу об экстремизме (ч. 2 ст. 280 УК), попросит направить его на военную службу в одну из войсковых частей в зоне так называемой «специальной военной операции», сообщил его адвокат Александр Молохов.

Адвокаты в конце января обжаловали приговор Стрелкову. Как сообщил Молохов, судебное заседание по уголовному делу пройдет в Первом апелляционном суде общей юрисдикции в Москве 15 мая.

К апелляционной жалобе Молохова приложен документ, который подтверждает согласие одной из воинских частей на территории сепаратистской «ДНР» на заключение контракта с Гиркиным.

«Защита считает, что, несмотря на принятие Госдумой недавно закона, запрещающего отправку на фронт осужденных по экстремистским статьям, правовая возможность для заключения военного контракта со Стрелковым существует», - сказал Молохов. По его словам, так может произойти, если суд апелляционной инстанции отменит приговор, либо если президент России решит помиловать осужденного и снять с него судимость, на что имеет право в соответствии с Конституцией.