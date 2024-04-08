Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 15:24

И без того мутная избирательная кампания в США пополняется все новыми сюжетами. В ее повестку активно вмешался Роберт Кеннеди-младший, сын бывшего сенатора Америки Роберта Кеннеди и племянник прославленного президента Джона Фицджеральда Кеннеди. Haqqin.az уже посвятил этому индивидууму пару статей. Однако в последние дни Кеннеди-младший стал одним из самых обсуждаемых персонажей в американской политике. Человеком, который может самым непосредственным образом повлиять на результаты ноябрьских президентских выборов.

Бывший член Демократической партии, он в октябре вышел из нее и провозгласил себя независимым кандидатом. Поначалу мало кто воспринял эту кандидатуру всерьез. Кеннеди до этого был известен прежде всего своим непримиримым отношением к вакцине против пандемии коронавируса, считая ее исчадием ада. Никогда не занимавший никаких выборных постов, он считался сильно пьющим человеком, который употреблял героин и даже был судим за его хранение. И вот такой неожиданный взлет. По данным социологического центра RealClearPolitics, рейтинг Кеннеди составляет 12 процентов, что совсем немало для кандидата третьей партии. Чем же обязан он такому неожиданному успеху? Благодаря архаической системе голосования в США, результаты выборов 2024 года как обычно будут складываться не на основе общенационального баланса сил, а от того, как проголосуют избиратели колеблющихся штатов, которых около десятка. В это число входят, в частности, штаты Аризона и Невада, где значительное число избирателей составляют hispanics, как здесь называют выходцев из Латинской Америки.

Так вот, как свидетельствуют результаты опросов 2010 избирателей латинского происхождения, Кеннеди готовы отдать свой голос каждый пятый из них. В Аризоне это 17 процентов всех говорящих по-испански избирателей, в Неваде – 21 процент. И если сравнивать шансы Байдена и Трампа, то последний побеждает среди этой категории населения в 12 колеблющихся штатах, набирая 41 процент против 34 у Байдена. В 2020 году Джо Байден, впервые после успеха Билла Клинтона победил в Аризоне, преимущественно республиканском штате, но он набрал всего лишь на 11 тысяч голосов больше Трампа. В соседней Неваде у него было на 34 тысячи голосов больше, но все равно это составляло преимущество всего в 2.4 процентных пункта. К нынешнему году оба штата склонились к поддержке республиканского кандидата. А тут еще ренегат Кеннеди путается у демократов под ногами. Люди из предвыборного штата Байдена до этого недооценивали угрозу этого третьего кандидата. Они говорили, что совсем не популярный 70-летний отпрыск известного клана не может на что-то претендовать. Они считали, что он в состоянии набрать максимум 1 процент от всех голосов. В штате президента явно не хватает математиков. Элементарные подсчеты показывают, что если их босс проиграет Аризону и Неваду, то он не наберет вожделенное число в 270 выборщиков и проиграет выборы. Как указывает исследование центра Noble Predictable Insights «путь к 270 голосам лежит через юго-запад США и скидывать этот фактор со счетов было бы для них (демократов) полной глупостью».

Чем же так привлекателен стал для hispanics совсем не харизматичный, малоизвестный, с усталым испитым лицом кандидат Кеннеди-младший? Издание Politico называет некоторые объяснения. Молодые люди с Южного континента потерялись на американском политическом поле. Им не нравятся ни Байден, и Трамп. Они могут не знать, как зовут большинство ныне здравствующих политиков, но вот имя Кеннеди знают хорошо. Поэтому среди них стал таким популярным лозунг Viva Kennedy, который был реанимирован Робертом Кеннеди–младшим со времен бешеной популярности его дядьки в 60-ые годы прошлого столетия. Тогда за Джона Кеннеди двумя руками голосовали американцы мексиканского происхождения юга США. Нынешний его потомок, не имя никаких исторических заслуг перед семейством, пытается маршировать с тем же знаменем и, как мы видим, у него это неплохо получается. Но это еще не весь сюжет с Кеннеди-младшим. На этой неделе член его избирательной кампании в штате Нью-Йорк некая Рита Пальма раскрыла главный секрет своего босса. На встрече с республиканцами она открыто заявила: «Нашим общим врагом является Байден». «Единственный путь для Бобби (так ласково называют Роберта), чтобы смешать карты и избавиться от Байдена, это добиться, чтобы его имя появилось в бюллетене каждого штата, включая Нью-Йорк», - сказала Пальма.