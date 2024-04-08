Си Цзиньпин пригрозил. Тайванцы готовятся

Иностранные силы «не смогут помешать воссоединению» материкового Китая с Тайванем, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи в Пекине с экс-главой администрации Тайваня Ма Инцзю.

«Внешнее вмешательство не может остановить историческую тенденцию воссоединения страны и семьи», – заявил глава Китая.

Си также отметил, что споры между «китайцами по обе стороны пролива» могут быть решены мирным путем без доведения до военного конфликта.

13 января на выборах главы Тайваня победил кандидат антипекинской Демократической прогрессивной партии (ДПП) Лай Циндэ. Второе место занял кандидат Хоу Юи от партии Гоминьдан, более склонной к диалогу с КНР. В своей победной речи Циндэ заявил, что он будет привержен «защите острова от угроз и запугивания со стороны материкового Китая».

Вместе с тем стало известно, что вооруженные силы Тайваня проведут военные учения «Ханьгуан», во время которых будут отрабатываться действия по прорыву условной блокады острова.