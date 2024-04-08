Порвет ли Армения и с ЕАЭС?

Участие Еревана в саммите ЕАЭС 8 мая обсуждается, решение еще не принято, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Когда будет принято решение, мы дополнительно проинформируем о нем", - сказал Пашинян.

Армения с 1 января 2024 года приняла председательство в органах Евразийского экономического союза. Это подразумевает также председательство в Высшем Евразийском экономическом совете, Евразийском межправительственном совете и Совете Евразийской экономической комиссии.

ЕАЭС начал функционировать в 2014 году - в мае того года в Астане главы России, Казахстана и Беларуси подписали Договор о Евразийском экономическом союзе.