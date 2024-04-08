Литва передаст Украине больше помощи, чем ожидалось

Запланированный Литвой на ближайшие три года пакет военной помощи Украине в размере 200 млн евро превысит первоначальные объемы. Об этом заявил находящийся с визитом в Украине глава Минобороны балтийской республики Лауринас Касчюнас.

"Состоялась встреча с президентом Владимиром Зеленским, в ходе которой представлен план поддержки Украины. При этом мы сообщили, что пакет помощи превысит ранее предусмотренную сумму в 200 млн евро", - сказал он.

Как отметил Касчюнас, в рамках этого пакета Киеву уже оказана военная помощь в размере 84 млн евро: "Это на 20 млн евро больше, чем к данному времени планировалось".