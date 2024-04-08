Грузия и Китай отменили визы

Глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили и посол КНР в Тбилиси Чжоу Цзянь подписали соглашение о безвизовом режиме для граждан двух стран при взаимных визитах. Об этом сообщила пресс-служба МИД Грузии.

В соответствии с соглашением «О двустороннем освобождении владельцев обычных паспортов от визовых обязательств между правительствами Грузии и Китая» граждане двух стран смогут осуществлять визиты сроком до 30 дней. Соглашение вступит в силу, как отмечается, после завершения внутренних правовых процедур двумя государствами.

Грузия и Китай в конце июля 2023 года объявили об установлении двустороннего стратегического партнерства. Бывший премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в сентябре прошлого года сообщил о решении отменить визовый режим с КНР. Нынешний премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил в феврале текущего года о решении властей КНР отменить визы для граждан Грузии.