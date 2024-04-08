США срочно отправят Украине средства ПВО

Администрация президента Джо Байдена ищет способы поддержать испытывающих острую нехватку боеприпасов и средств ПВО украинских военных, пока законопроект о помощи более чем на $60 млрд обсуждается в Конгрессе. Госдепартамент одобрил выделение в экстренном порядке $138 млн на поставку комплектующих, запчастей и техническое обслуживание зенитно-ракетных комплексов HAWK.

Комплексы, использующие ракеты средней дальности, обеспечивают противовоздушную оборону в Украине. Она уже более месяца подвергается массированным обстрелам ракетами и дронами, кроме того, российские ВВС стали активно использовать планирующие бомбы, которые наносят огромный урон. Всемирный банк оценил ущерб энергетической инфраструктуре страны в результате бомбардировок в этом году в $12 млрд.

«Украине необходимо срочно повысить способность защищаться от российских ракетных ударов и действий воздушных сил, - говорится в служебной записке Госдепартамента. — Обеспечение функционирования систем HAWK улучшит возможности Украины по защите своего народа и важнейших объектов национальной инфраструктуры». Поставку и обслуживание HAWK обеспечит подрядчик — американская оборонная компания RTX.

Решение Госдепартамента последовало за решением Министерства обороны месяц назад предоставить комплект вооружений на $300 млн, включая ракеты и снаряды. Деньги нашлись благодаря погашению кредитов, которые Пентагон предоставлял под недавние закупки вооружений.

Тем временем спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон намерен в ближайшие недели вынести на рассмотрение свой вариант пакета военной помощи Украине. Ранее соответствующий законопроект одобрила верхняя палата, Сенат, но Джонсон так и не поставил его на голосование в нижней.

Спикер дал несколько намеков на то, каким может быть его вариант, но конкретных предложений пока не видели даже его однопартийцы, сообщает The Wall Street Journal. В частности, пакет мер по обеспечению национальной безопасности предполагает финансирование Украины (почти две трети из $95 млрд), Израиля, а также ряда других мер. Джонсон может разделить его на украинскую и израильскую части, чтобы не поддерживающие Украину республиканцы могли проголосовать за помощь Израилю, а не поддерживающие Израиль демократы — за Украину. Высказывались также идеи о предоставлении помощи Украине в виде беспроцентного кредита и включении в нынешний пакет поддерживаемого обеими партиями законопроекта REPO Act о конфискации замороженных резервов Банка России и передаче их Украине.