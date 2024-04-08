10 апреля около 15:20 на служебной территории пограничного боевого пункта отдельной пограничной дивизии "Губадлы" пограничных войск Государственной пограничной службы (ГПС) в населенном пункте Джиджимли Губадлинского района зафиксирован факт нарушения государственной границы со стороны двух лиц, перегнавших вглубь на 300 метров на территорию Азербайджана примерно 200 голов скота со стороны села Неркин Хндзореск Армении.

Как сообщили в пресс-службе ГПС, пограничный наряд при попытке предотвратить нарушение государственной границы был обстрелян с боевого поста Вооруженных сил Армении с противоположной стороны, в результате чего получил ранения старший лейтенант Ровшан Мамедов.

"Военнослужащий незамедлительно был эвакуирован в медицинское учреждение.

В настоящее время оперативная обстановка стабильная и находится под контролем наших подразделений.

Ответственность за эту очередную провокацию армянской стороны полностью ложится на военно-политическое руководство Армении", - подчеркнули в ведомстве.