Россия обратилась за помощью к курдам

После теракта в Москве 22 марта Россия запрашивала информацию у «Сирийских демократических сил» (SDF) насчет боевиков ИГИЛ из стран Центральной Азии, находящихся в тюрьмах на северо-востоке Сирии. Об этом заявил командующий SDF Мазлум Абди в интервью американскому сайту Al-Monitor.

SDF («Сирийские демократические силы») - военный альянс, образованный в 2015 г. при поддержке международной коалиции в Сирии, возглавляемой США. Ядро альянса составляет сирийское крыло курдской террористической организации PKK - YPG, действующее на северо-востоке Сирии.