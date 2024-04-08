Российский бензин станет некачественным

Российские власти готовятся резко снизить требования к качеству бензина, чтобы избежать дефицита после массовой остановки крупных нефтеперерабатывающих заводов из-за ударов украинских дронов.

Вместо стандарта «Евро-5», который действует в РФ с 2016 года, НПЗ могут разрешить выпускать бензин, который по отдельным параметрам соответствует классу «Евро-3», введенному ЕС в 1999 году, а в России — в 2008-м.

Минэнерго страны направило соответствующие запросы нефтезаводам, рассказали Reuters три источника в отрасли. По словам одного из них, вопрос подняли еще в марте, когда из-за налетов БПЛА встали установки по переработке нефти на Нижегородском НПЗ «Лукойла» и трех крупных НПЗ «Роснефти». Ситуация усугубилась в апреле, когда из-за паводка объявил форс-мажор Орский НПЗ компании «Фортеинвест».