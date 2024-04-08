НАТО не против атак на Россию

«Это часть законного права на самооборону - удары по легитимным военным целям за пределами страны», - сказал Столтенберг на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом.

В октябре 2023 года госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что США никогда не поощряли удары Киева за пределами Украины. Однако это решения, которые должна принимать Украина, уточнял он.

В начале апреля Блинкен повторил, что Вашингтон не поддерживает украинские удары по территории России и не помогает в их организации. Так он ответил на вопрос, являются ли верным стратегическим ходом для Украины атаки на российские НПЗ.