Дадаш Дадашбейли стал призером Кубка мира в Таиланде

Азербайджанский тяжелоатлет, чемпион Европы Дадаш Дадашбейли стал серебряным призером Кубка мира в Пхукете (Таиланд).

В весовой категории до 109 кг Дадаш поднял 177 кг в рывке и 211 кг в толчке. С итоговым результатом 388 кг он занял 2-е место, уступив лишь Акбару Джураеву из Узбекистана, поднявшему в сумме 416 кг. Бронза у грузина Зазы Ломтадзе (379 кг).

Стоит отметить, что на февральском триумфальном для Дадаша чемпионате Европы в Софии он также поднял в сумме 388 кг.