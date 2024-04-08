Пашинян призвал Россию освободить Щетина

Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал принять меры и освободить гражданина России, похищенного сотрудниками российских спецслужб.

«У меня есть информация, что данный человек собрался покинуть Армению, и так как он был в розыске, его арестовала армянская полиция на какое-то время, а затем отпустила. Сейчас мы пытаемся узнать его точное местоположение» - сказал Пашинян.

9 апреля армянское отделение Хельсинкской гражданской ассамблеи, международной правозащитной организации, сообщило, что российская военная полиция задержала гражданина России Анатолия Щетина за дезертирство и планирует принудительно депортировать его в Россию.