Израиль уничтожил сыновей и внучек главы ХАМАС видео; обновлено 19:14
Израильские СМИ также сообщают, что кроме сыновей Хании, убиты и его внучки.
В результате точечного удара с воздуха по автомобилю в Шати убиты сыновья и внучки главы политбюро ХАМАС Хании.
Всего на месте удара обнаружены тела шестерых человек.
April 10, 2024
April 10, 2024
*** 18:38
Трое сыновей главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании погибли при израильском ударе по Газе, передает телеканал Al Jazeera.
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