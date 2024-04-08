Израиль уничтожил сыновей и внучек главы ХАМАС видео; обновлено 19:14

Израильские СМИ также сообщают, что кроме сыновей Хании, убиты и его внучки.

В результате точечного удара с воздуха по автомобилю в Шати убиты сыновья и внучки главы политбюро ХАМАС Хании.

Всего на месте удара обнаружены тела шестерых человек.

*** 18:38

Трое сыновей главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании погибли при израильском ударе по Газе, передает телеканал Al Jazeera.