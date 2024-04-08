Россиянам запретят фиктивные браки с мигрантами

Госдума одобрила в первом чтении законопроект, направленный на борьбу с фиктивными браками для получения вида на жительство в РФ по упрощенной схеме, говорится в сообщении, опубликованном на сайте нижней палаты парламента. Инициатива предлагает установить срок два года в качестве минимального срока нахождения в браке с российским гражданином при отсутствии ребенка, рожденного в браке, для получения ВНЖ в упрощенном порядке. Сейчас это можно сделать уже через год.

В пояснительной записке к документу сказано, что он «направлен на совершенствование миграционного законодательства в части исключения использования фиктивных браков и фиктивного установления отцовства для незаконного получения иностранными гражданами или лицами без гражданства миграционного статуса на территории Российской Федерации».

Проект закона предполагает отзыв разрешения на временное проживание и ВНЖ, если суд отменит усыновление иностранцем ребенка, являющегося гражданином РФ, или аннулирует запись акта об установлении отцовства приезжего в отношении ребенка. Также эта мера будет действовать при признании недействительным брака с российским гражданином, ставшего ранее основанием для получения разрешительного документа.

После теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», произошедшего 22 марта, полиция задержала предполагаемых исполнителей преступления, которыми оказались граждане Таджикистана. Это вызвало всплеск ксенофобии внутри российского общества и дискуссию о введении виз для выходцев из Центральной Азии. Российские силовики стали чаще проводить рейды по местам скопления приезжих, в результате чего из страны за несколько дней были выдворены тысячи иностранцев. По данным Министерства труда, миграции и занятости населения Таджикистана, после трагедии ведомство стало получать множество звонков, в которых люди рассказывали, что боятся находиться в России.

Вскоре с сайта МВД исчезли статистические данные по миграционной ситуации в стране (количество иностранцев, получивших российское гражданство, объем выданных разрешений на временное проживание, видов на жительство и разрешений на работу), которые ранее ведомство публиковало ежемесячно. Именно благодаря этой статистике ранее удалось узнать о рекордном росте числа полученных иностранцами паспортов РФ в 2023 году.