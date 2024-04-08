Финансиста ХАМАС застрелили в собственном доме

Вчера поздно вечером ливанские СМИ сообщили об убийстве в районе Бейт-Мери 57-летнего ливанца. Вместо имени были названы только инициалы М.С. Теперь источник в органах безопасности подтвердил агентству AFP, что это был именно Сарур.

Ценности в доме не пропали, так что арабские СМИ сделали вывод, что бухгалтер террористов ликвидирован Израилем.

Средства шли от Корпуса стражей исламской революции в «Хезболлу». Оттуда Сарур переводил их через карманный банк террористической группировки бригадам «аль-Кассам», то есть военному крылу ХАМАС. Только с 2014 по 2019 год по этому каналу прошло более 200 миллионов долларов.

Известно было, что финансист живет в районе Бейрута. Сообщалось, что в США назначили крупную награду за информацию о его точном местонахождении. Но те, кто нашел Сарура, видимо, пришли не за наградой и ликвидировали его на месте.