У Путина обвинили Казахстан. В Астане ответили

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев обвинил Казахстан в ситуации с паводками в российских регионах.

«Когда у нас вот такие вот зимы и когда у нас достаточно большое количество снега, и в водохранилище скапливается достаточно большой запас воды, то нам есть в этом плане, что отработать с нашими коллегами [из Казахстана], чтобы сброс водохранилищ этой воды был более согласован, правильным и более ровным», - заявил Якушев.

По мнению полпреда, в случае корректировки сбросов «проблем с паводками в Курганской и Тюменской областях РФ можно избежать».

В ответ в пресс-службе Министерства водных ресурсов и ирригации Казахстана назвали данные заявления некорректными.

Заявления о том, что Казахстан своими действиями по сбросу воды в водохранилищах мог повлиять на паводковую ситуацию в России, некорректны, заявили в пресс-службе Министерства водных ресурсов и ирригации республики.

«Отметим, что вода по реке Тобол поступает из России. И, соответственно, решения о сбросах воды принимаются исходя из потоков, которые приходят по российской стороне. Поэтому, говорить о том, что это Казахстан влияет на паводки в России, некорректно. Это не соответствует действительности», - заявило казахстанское ведомство.

Там добавили, что со 2 апреля информируют Москву о сбросах воды на Тоболе, «о каких-либо несогласованных действиях речь не идет».